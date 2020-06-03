После указа Путина кое-кто испачкал шаровары

03.06.2020, Москва, Александр Ростовцев

Во вторник президент России Владимир Путин подписал Указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

«Основы» не отменяют положения действующей военной доктрины, принятой в 2014 году, а, скорее, дополняют её, не оставляя зазоров для двояких толкований. В документ внесены дополнительные факторы, способные повлиять на решение российского военного и политического руководства о применении ядерного оружия.

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Интересно, что ранее подобные документы шли под грифом «секретно» и не выкладывались в открытый доступ. Но на этот раз любой интересующийся может легко ознакомиться с «Основами» на соответствующем портале в интернете.

В то же время, как отмечают эксперты, некоторые формулировки «Основ» могут быть истолкованы на Западе для оправдания собственных агрессивных планов.

В документе оговаривается, что государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а возможное применение ядерного оружия рассматривается как вынужденная мера.

Внимательное изучение «Основ» наталкивает на мысль, что перед недругами России проводится чёткая черта, за которой следует однозначная реакция, влекущая за собой неприемлемый ущерб для агрессора.

По сравнению с брежневской доктриной «Лишь бы не было войны» и горбачёвской инициативой «не применять ядерного оружия первыми», новый документ предельно конкретен.

Итак, за в каких случаях супостаты должны считать себя мишенями для российского ядерного оружия?

1) Наращивание на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия.

2) Развертывание государствами, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии.

3) Создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем.

4) Наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия».

5) Неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления.

6) Размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки.

Как видим, список потенциальных целей для ядерных ударов существенно расширен, что объясняется появлением новых вызовов и опасностей для существования России.

К уже традиционным положениям, в которых говорится, что российский ядерный потенциал является инструментом сдерживания агрессивных амбиций других ядерных держав или обладателей оружия массового поражения (химического и биологического), в документ внесены обладатели конвенционных вооружений.

Объясняется это тем, что Россия, в отличие от СССР, не имеет паритета (в первую очередь) с блоком НАТО по численности войск и обычных вооружений. Новые вызовы предполагают, что противник может впасть в соблазн уничтожить российские стратегические вооружения превентивными ударами высокоточными и беспилотными средствами, включая нападение из космоса и применение высокоэнергетического и гиперзвукового вооружения.

Тем самым, потенциальному противнику даётся понять, что фокусы с применением любого новейшего наступательного вооружения против России не пройдут – ответ будет жёстче, а цена неизмеримо выше, чем может ожидать нападающий.

В документе имеется чёткий сигнал всевозможным террористическим и профашистским режимам, форсирующим создание «грязных бомб», собственных ядерных (химических, биологических) зарядов из ворованных и закупленных на чёрном рынке компонентов.

Без всяких околичностей выносится предупреждение Польше, Чехии и Румынии. Эти восточноевропейские вассалы Вашингтона дали добро на размещение на своей территории объектов ПРО США (радаров, пусковых площадок, командных центров и т. д.), которые могут быть легко использованы не только для обороны, но и для нападения.

Кроме того, открытые источники сообщают, что Румыния уже приняла на своей территории часть вывезенных с турецкой авиабазы Инджирлик авиационных ядерных боеприпасов, а Польша буквально изнывает от желания принять у себя американское ядерное оружие, от которого старается отказаться Германия.

Закрыта лазейка и для использования конвенциональных боевых систем, которые при необходимости могут быть использованы как носители ядерных боеприпасов.

В общем, в ближайшее время следует ждать резкой критики России за принятие «Основ» «нашими дорогими западными партнёрами».

А что поделать? В «Вашингтонском обкоме» окончательно обнаглели и оглохли, пуская под нож последние системы сдерживания от скатывания мира в ядерную войну, вроде Договоров о РСМД, СНВ-3, «открытом небе».

В Китае положительно отреагировали на новый российский документ. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о «поддержке и уважения позиции России в обеспечении безопасности» и сообщил о готовности Китая к взаимодействию с Москвой, поскольку «в мире складывается непростая ситуация, которую осложняют односторонние действия некоторых государств».

Небольшую дрожь и микролавину в штанах на новый документ выдал бывший «постпред президента Украины в АРК» Борис Бабин. С его слов выходит, что Россия в мирное время «нацеливает ядерное оружие на любых своих недругов, имеющих на вооружение более пяти винтовок».

«Таким образом, российские боеголовки официально нацелены и всегда, до исчезновения РФ, будут нацелены на Киев, Одессу и Львов. А также – на Стокгольм, Загреб, Варшаву, Вильнюс и далее по длинному списку. Несомненно, РФ не делает никаких исключений относительно базирования атомного оружия для Крыма. А громкие заявления и запугивания не удивляют, для агрессора это – норма жизни», – подводит безутешный итог меджлисовский холуёк Бабин.

Из чего видно, что Бабин не только читать не умеет, но и не в состоянии осмыслить прочитанное. Понятное дело, что «пять винтовок на вооружении» – это оценка текущего состояния ВСУ и ВМСУ. Не надо себя тешить иллюзиями: для российского ядерного оружия прибандеренная Украина – цель ничтожная – всё равно, как стрелять из пушки по воробьям.

Даже с учётом негласной военной доктрины постмайданной Украины «Россия враг, и если Украина не может войти в НАТО, то пусть НАТО придёт на Украину», Ненька не становится целью для российской ядерной триады. Безусловно, американская ВМБ в Очакове и наблюдатели под Львовом и Житомиром – явление неприятное, но пока в Стране Вечнозелёного Укропа не будут развёрнуты американские стратегические системы нападения, Украину продолжат приводить в чувство менее радикальными методами.

Загреб, вроде бы, кроме членства в НАТО, в особых агрессивных планах против России не замечен, Вильнюс – это просто смешно, ибо орёл не охотится на мух, а уж столица нейтральной Швеции Стокгольм и вовсе притянут за уши. Варшава – другое дело.

Что касается Украины, то это государство с 2014 года настолько нестабильно и коррумпировано, что вряд ли кто-то в трезвом уме станет тащить и развёртывать на её территории стратегические наступательные вооружения – у Вашингтона для этих целей куда более благополучных холуёв предостаточно.

Или Бабину не дают покоя фантомные боли и муки нечистой совести? Мол, признайте нас достойными целями для ваших проклятых ракет?