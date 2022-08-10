Посол РФ в БиГ развенчал западные инсинуации в адрес Москвы

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Босния и Герцеговина была и остается дружественной страной для России, и этому не могут помешать постоянные попытки некоторых боснийских политиков дискредитировать Москву в глазах народов, которые живут в государстве. В частности, они стараются обмануть своих граждан ложными заявлениями о том, что якобы Россия играет негативную роль в этой стране.

С таким заявлением в авторском тексте для сараевской газеты «Освобождение» выступил Посол Российской Федерации в БиГ Игорь Калабухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, дипломат отметил, что такого рода дезинформация и лживые заявления злонамеренно вдохновляются представителями западных посольств в Сараево, и все этом делается только для того, чтобы отвлечь внимание общественности от преступных действий Запада. По словам Калабухова, они направлены на подрыв Дейтонского мирного соглашения и должны переложить ответственность за непрекращающийся политический кризис в государстве.

«Все эти неоригинальные фантазии, как бы того ни хотели наши западные партнеры, никоим образом, не навредят вековым дружеским связям многонациональных народов России и БиГ», – заявил Калабухов.

Дипломат также подчеркнул, что Россия всегда была готова протянуть БиГ руку помощи в сложные времена, и эта поддержка сохранится и в будущем.

В качестве примера глава дипмиссии привел ситуацию 1992- 1995 годов, когда Россия продолжила снабжение Боснии и Герцеговины природным газом в военные годы. Кроме того, Москва никогда не требовала ускорить процесс выплат многомилионных долгов и согласилась на выгодные для Сараево условия – погашаться они будут 250 лет.

Кроме того, Россия участвовала в тушении крупных лесных пожаров в государстве, которые произошли 10 лет назад. Еще один случай помощи был во время наводнений 2014 года, тогда она направила два самолета с гуманитарной помощью. В период пандемии коронавируса российские специалисты помогали в дезинфекции местных медучреждений, а еще стране поставили вакцину «Спутник».

Также Россия традиционно является одним из крупнейших инвестиционных партнеров БиГ, несмотря на все попытки Запада вытеснить российские компании с рынка страны.

«Вопреки попыткам недоброжелателей повредить нашим добрым и проверенным временем отношениям, а также втянуть БиГ в орбиту начатой на Западе антироссийской кампании, мы знаем, что сторонников выгодного для обеих сторон сотрудничества России и БиГ гораздо больше, чем их противников», – заключил Калабухов.