Посол России в БиГ: «Верховный представитель Запада нелегитимен»

03.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Отсутствие одобрения Совета Безопасности ООН на назначение Кристиана Шмидта Верховным представителем по Боснии и Герцеговине лишает его необходимой легитимности, считает посол России в этой стране Игорь Калабухов.

Об этом дипломат рассказал агентству «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос журналиста, представляет ли назначение Шмидта попытку западных партнеров по Совету по выполнению Мирного соглашения пресечь влияние России на Балканах, Калабухов сказал, что часто происходит обратное, потому что влияние России тем сильнее, чем больше ее пытаются ограничить.

«Это легко объяснить. Россия привержена соблюдению норм международного права, а не выдумывает мифические правила, полагаясь на интересы тех, кто хочет править миром, – сказал российский посол. – К сожалению, реальная ситуация такова, что некоторые страны, прикрываясь маской «международного сообщества», пытаются реализовать свои корыстные интересы в БиГ. В то же время они открыто манипулируют общественным мнением, сознательно дестабилизируя ситуацию в стране, чтобы сыграть на неразрешенных взаимных противоречиях и страхах».

Калабухов также отметил, что Аппарат Верховного представителя пытаются сохранить «вопреки международному праву и здравому смыслу» , несмотря на то, что он «утратил свою практическую пользу из-за необходимости выполнения утопических условий». И отметил, что, не пройдя процедуру согласовании в Совебезе ООН, нынешний Верховный представитель не обладает легитимностью.

«На наш взгляд, это абсолютно несовместимо с лицемерными заявлениями наших международных партнеров о поддержке суверенитета БиГ, в то время как они делают все, чтобы лишить страну такого суверенитета на максимально долгий срок», – заключил посол.