Посол США рванул в Тирасполь, пока Козак в Кишинёве
Президент Приднестровья Вадим Красносельский принял сегодня в Тирасполе посла США в Молдове Дерека Хогана.
Об этом сообщает официальный сайт президента ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на тот факт, что в соседнем государстве стабилизировалась ситуация, подвижек в переговорном процессе, включая формат «5+2», так и не наблюдается», – сказал Красносельский.
По его словам, необходимо решить вопросы в таких сферах, как телекоммуникация, прекращение политически мотивированных уголовных дел, межбанковское взаимодействие, полноценное функционирование северного участка железной дороги, проблематика совместного молдо-украинского контроля на границе с Приднестровьем.
Вадим Красносельский напомнил, что приднестровской стороной выполнены ранее оговоренные обязательства. Он подчеркнул, что рассчитывает на ответственный подход Молдовы в отношении продолжения практической реализации всего комплекса подписанных соглашений.
Эту позицию поддержал Дерек Хоган, отметив, что он прибыл в Приднестровье именно для того, чтобы обсудить актуальные вопросы в свете произошедших в Молдове политических изменений и обозначить видение США по всем аспектам переговорной повестки.
Отметим, что сегодня в Кишиневе с официальным визитом находится вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак.
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