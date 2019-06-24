Посол США рванул в Тирасполь, пока Козак в Кишинёве

24.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Приднестровья Вадим Красносельский принял сегодня в Тирасполе посла США в Молдове Дерека Хогана.

Об этом сообщает официальный сайт президента ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на тот факт, что в соседнем государстве стабилизировалась ситуация, подвижек в переговорном процессе, включая формат «5+2», так и не наблюдается», – сказал Красносельский.

По его словам, необходимо решить вопросы в таких сферах, как телекоммуникация, прекращение политически мотивированных уголовных дел, межбанковское взаимодействие, полноценное функционирование северного участка железной дороги, проблематика совместного молдо-украинского контроля на границе с Приднестровьем.

Вадим Красносельский напомнил, что приднестровской стороной выполнены ранее оговоренные обязательства. Он подчеркнул, что рассчитывает на ответственный подход Молдовы в отношении продолжения практической реализации всего комплекса подписанных соглашений.

Эту позицию поддержал Дерек Хоган, отметив, что он прибыл в Приднестровье именно для того, чтобы обсудить актуальные вопросы в свете произошедших в Молдове политических изменений и обозначить видение США по всем аспектам переговорной повестки.

Отметим, что сегодня в Кишиневе с официальным визитом находится вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак.