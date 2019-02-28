Посольство США уже взяло Зеленского в оборот

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский уже регулярно проводит встречи с представителями посольства США в Киеве, которое «взяло в оборот» лидера избирательной гонки на Украине.

Об этом в своем блоге сообщил украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера Зеленский встречался с Волкером. 10 дней назад в Мюнхене был свидетелем, как Волкера спрашивали о его отношении к Зе. Он уходил от ответа, потому что, наверное, и сказать было нечего. Поэтому решил получить информацию из первых рук. Кстати, посол США Йованович встречалась с Зеленским уже несколько раз», – написал Фесенко.

Политолог отметил, что только что вернулся из Германии, где главный объект интереса – кандидат Зеленский.

«Порошенко известен и понятен. Тимошенко знают, но осторожно прощупывают ее нынешнюю позицию. А Зе просто непонятен. Who is mr Zelenskiy? – главный вопрос, который я слышу последний месяц от западных журналистов, политиков, дипломатов, политологов. На Западе Зеленского стали воспринимать всерьез и как лидера предвыборной гонки, и как одного из главных претендентов на пост президента Украины. Соответственно и стали внимательно изучать», – добавил Владимир Фесенко.

Ранее российский политолог Богдан Безпалько предостерегал, что отношения Украины и РФ не изменятся в случае победы Зеленского на выборах президента.

«Любого, кто победит на выборах 31 марта, заставят идти на усиление конфронтации с Москвой. Даже если это грозит потерями для украинского государства. У украинских лидеров всегда есть уязвимые места, на которые могут надавить. И у Порошенко, и у Тимошенко, и у Зеленского, и у Бойко», – сказал эксперт.

Такой прогноз подтверждал и украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

«Западные партнёры ему не дадут серьёзно поменять внешнюю политику. И как бы Зеленского не обвиняли, что он может прийти и упасть на колени перед Путиным – даже если Бойко победит на этих выборах, особо упасть на колени перед Путиным ему Украина не позволит», – говорил Гайдай.