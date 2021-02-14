Посольство США в России запускает план «внутренний мятеж»

14.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Протесты, связанные с задержанием и арестом российского блогера-либерала Алексея Навального, говорят о том, что Запад запускает в России сценарий цветной революции.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР – полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, это отчетливо видно по открытому вмешательству и участию в этих процессах иностранных дипломатов.

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«По сути, мы имеем дело с начавшимся процессом, с попыткой Майдана. Именно с попыткой раскрутить Майдан, то есть, добавить к внешним санкциям внутренний мятеж.

Насколько это получится – другой вопрос. Но то, что попытка серьезная, то, что в ней участвуют именно те самые структуры, которые провернули достаточно много «цветных» революций – все эти «Bellingcat» и так далее – это показатель.

То, что именно посольство США на своих ресурсах в соцсетях рассказывает протестующим, как им надо идти, чтобы их не задержала полиция, – это тоже очень серьезно.

Фактически мы имеем дело с Майданом-2, то есть, не с киевским, а с московским. Посольство США активно участвовало в Киеве и активно участвует в Москве. А участие иностранных дипломатов, непосредственно в шествиях, европейских дипломатов – тоже прекрасный показатель того, что «уважаемые партнеры уникального преимущества» взялись за оное «преимущество» всерьез», – рассуждает Стрелков.