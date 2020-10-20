Потери Азербайджана в Карабахе оказались слишком серьезными

20.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Азербайджанские войска в ходе нынешних боев за Нагорный Карабах придерживаются новой тактики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт, редактор информресурса «Мир сегодня» Юрий Подоляка.

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«Азербайджан придерживается новой тактики, к которой он пришел после напряженных и кровопролитных боев за Гадрут 15-го и 16-го октября. Ее смысл сводится к тому, чтобы маленькими разведгруппами стараться подойти как можно ближе и прощупать оборону разведкой боем. Если сопротивление сильное – группа отходит к другому рубежу, где вновь навязывает перестрелку. В случае слабого отпора туда сразу устремляются подвижные отряды, усиленные легкой броней, а дальше наступление развивают основные силы», – сказал собеседник «МК».

Впрочем, он оговаривается, что говорить о «неминуемой скорой» победе Азербайджана тоже не приходится.

«Его армия тоже несет большие потери. На севере Карабаха, в районе Мартакерта, Баку до сих пор вязнет в обороне сил сопротивления Нагорного Карабаха. По сообщениям военных обеих стран, там фиксируются большие потери уже несколько дней подряд. Обороняющимся армянским войскам тут на руку ландшафт: горы не дают 1-му армейскому корпусу Азербайджана применить для прорыва тяжелую технику», – отмечает эксперт.

По его словам, если «Азербайджан и дальше будет торопиться с прорывами и атаками, то может угодить в ситуацию, когда успехи на фронте обернуться провалом, потому что нечем будет удержать занятые позиции».

«В то же время, Баку опасается затягивания войны», – добавил Подоляка.