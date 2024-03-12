«Потеряли Пэтриоты»: в США критикуют своих военных на Украине

Владимир Гладков.  
12.03.2024 08:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


На территории Украина находятся несколько сотен американских солдат, которые работают инструкторами, советниками и 100 – 200 управляют натовской военной техникой.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Украина находятся несколько сотен американских солдат, которые работают инструкторами, советниками и 100...

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«Конечно же, солдаты США есть на Украине, просто они не в форме. Там, наверное, в качестве гостей, может быть 100 – 200 советников. Потому что украинцы не могут работать с некоторыми из этих систем», – сказал экс-сотрудник ЦРУ.

«Но похоже, что и американцы не очень хорошо справляются с системами ПВО, учитывая тот факт что русские сейчас имеют превосходство в воздухе. И всего за последние пару дней вывели из строя несколько батарей «Пэтриот», – добавил Макговерн.

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