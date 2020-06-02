Появилось видео бегства украинского военного в Крым

02.06.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Украинская пропаганда посрамлена: в Сети появилось видео, где запечатлено, как границу российского Крыма нелегально переходит Евгений Добринский, о похищении которого с поста в Херсонской области на границе с Крымом ранее заявили в Киеве

На записи видно, как украинский военный нетвердой походкой идет по железнодорожным путям в направлении полуострова, с кем-то разговаривая по телефону. Потом он поднимает руки, демонстрируя отсутствие агрессивных намерений. Вскоре Добринский садится на рельсы, где его и застают российские пограничники. Затем они, поддерживая выпившего украинского солдата, уводят его с собой.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее ФСБ России заявила, что Добринский незаконно пересек границу России, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу.

Версия о похищении украинца с поста Россией не выдерживает критики, признал накануне экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве, консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Он обратил внимание на сообщение военных о якобы самоубийстве сослуживца Добринского. Ступак предположил, что, на самом деле, Добринский мог самовольно сбежать в Крым после конфликта и убийства товарища по десантной бригаде.