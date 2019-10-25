25.10.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, США
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Предатель Каспаров подстрекает США усиливать антироссийские санкции

Запад должен усилить санкции, чтобы свергнуть существующую власть России.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил беглый российский либерал Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перемены в России могут начаться только в условиях раскола элиты, а этот раскол может быть вызван только серьезным внешнеполитическим поражением. Пока Путина чувствует себя комфортабельно на мировой арене, ситуация в России меняться не будет. Первое же поражение, серьезное поражение внешнеполитическое может вскрыть, молниеносно привести к изменению ситуации», – заявил Каспаров.

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