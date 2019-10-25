Предатель Каспаров подстрекает США усиливать антироссийские санкции

25.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Запад должен усилить санкции, чтобы свергнуть существующую власть России.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил беглый российский либерал Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Перемены в России могут начаться только в условиях раскола элиты, а этот раскол может быть вызван только серьезным внешнеполитическим поражением. Пока Путина чувствует себя комфортабельно на мировой арене, ситуация в России меняться не будет. Первое же поражение, серьезное поражение внешнеполитическое может вскрыть, молниеносно привести к изменению ситуации», – заявил Каспаров.