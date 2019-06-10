Предавший Луганск артист: «Русские нам чужие»

10.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Конфликт на Донбассе – это не гражданская война, а «интервенция», в которой «виноваты русские».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил коллега президента Украины Владимира Зеленского по шоу «Квартал 95», артист Евгений Кошевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проживший большую часть жизни в Алчевске Луганской области Кошевой посетовал, что не может поехать домой из-за того, что его якобы арестуют в ЛНР.

«Я хочу, чтобы чужие люди ушли оттуда. Русские, чтобы оттуда ушли, вот и все. Они пришли, натворили делов. Теперь я хочу, чтобы они ушли. Не уйдут, значит, будут выгонять их. Я не понимаю. У людей нет мозга просто. Прийти, натворить делов. Я не могу на могилу поехать пятый год к отцу, потому что меня там «разыскивают». Ходят разные слухи о том, что при пересечении границы ЛНР сразу на подвал, еще что-то», – заявил комик.

ОН также похвастался своими «свидомыми» родственниками, которые остались в ЛНР.

«Люди рады, что пришел к власти Владимир Зеленский, они очень ждут от него каких-то решающих шагов. Они готовы ждать, но что-бы все решилось. Те люди, которые там живут, которые знакомые и которые общаются с родственниками моими, они никогда и не хотели в Россию. Там много таких, много адекватных. Они никогда этого не хотел. Ну заставили их и все. Они смотрят там украинское телевидение, у всех смартфоны», – сказал артист.

Комик подчеркнул, что не считает войну гражданской и обвинил в конфликте русских.

«Я обвиняю тех, кто начал всю эту шнягу, тех, кто пересек границу Украины. Я не знаю, каким способом они это сделали. Тех, кто их не остановил, тех, кто не давал приказа останавливать русских. Сейчас многие начинают переобуваться и говорить, что это гражданская война. Я от своего мнения никогда не отходил и отходить не собираюсь – я не считаю, что это гражданская война», – заявил Кошевой.