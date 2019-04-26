Представитель России осадил немца, ведущего заседание ООН по Донбассу

26.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР стало следствием большого количества беженцев, спасавшихся в России от развязанной киевским режимом войны против Донбасса.

Об этом, выступая в рамках внеочередного заседания Совбеза ООН, заявил представитель России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, за пять лет из юго-восточных областей Украины в Россию переехал почти миллион человек.

«В период с 1 апреля 2014-го года по 2 апреля 2019-го года на территорию Российской Федерации въехало и осталось 925 тысяч 548 граждан из юго-восточных областей Украины. А всего в России находятся 2,3 миллиона граждан Украины.

По вопросу приобретения гражданства Российской Федерации за этот период обратилось свыше 334-х тысяч граждан Украины. Эти цифры свидетельствуют о наличии высокой потребности в российском гражданстве среди лиц юго-востока Украины, поставленных Киевом в невыносимые жизненные условия», – заявил Небензя.

Интересно, что в начале своего выступления Небензя осадил постпреда Германии в ООН Кристофа Хойсгена, выполняющего роль председателя Совбеза ООН за то, что тот пытается ограничить время выступления членов организации при помощи песочных часов: «Я смотрю, вы опять переворачиваете свои чудесные часы. Я хочу вам сказать, что это не поможет вам. Не повернуть время вспять, не изменить прошлое».