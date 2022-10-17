«Премия Бабьего Яра»: станет ли Израиль участником конфликта на Украине…

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Новости Украины

Израиль должен пересмотреть свою позицию и начать такую же массированную поставку вооружений Украине, как это делают США.

Об этом в своем блоге написал министр по делам диаспоры Нахман Шай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время, чтобы Украина получила такую же военную помощь, какую ей передают США и НАТО» – написал министр.

Американская газета «Вашингтон пост» пишет, что по данным разведки США, Иран может поставить России баллистические ракет «Fateh-110» и «Zolfaghar», которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров.

«Самые новые версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, которые позволяют операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели», – говорится в сообщении.

Израильский и российский журналист, писатель Олег Лурье в своем блоге отмечает цинизм помощи неонацистской Украине со стороны Израиля, который серьезно пострадал от нацистов:

«Если Израиль будет поставлять Украине оружие, то это будет вообще уникальная ситуация. Украина просто обязана будет учредить для израильтян премию Бабьего Яра, потому что такой куколдизм должен быть идеальным. Интересно, а как будут смотреться свастики и нацистские руны на израильском оружии, переданном Украине?»

О «вкладе» украинских нацистов в истребление евреев пишет и журналист Марина Ахмедова.

«Помню своё посещение Равы Русской – городка на Западной Украине, на границе с Польшей. По рассказам местных, до прихода немцев там жило 26 тысяч евреев. После избиения длительностью в несколько дней осталась одна женщина. И по 2014-й включительно ходила сумасшедшей по улицам. Когда за ее родителями пришли, те сумели спрятать в доме маленькую дочь. Она выжила, но в середине жизни сошла с ума. В Раве теперь не живут евреи, там живут только западные украинцы. А евреи из Израиля приезжали туда поплакать и посмотреть на старые еврейские дома, занятые украинцами. И на могильные плиты с еврейских могил, которыми мостили дорогу. А в 15-м году в этом городке неожиданно открыли памятник Холокосту. Видимо, предчувствовали вот такое развитие событий в 22-м. Они теперь могут сказать евреям – «Зато у нас памятник Холокосту», и те забудут, что 26 тысяч евреев немецкие фашисты истребили украинскими руками. Палачи были местными», – напоминает Ахмедова.

По мнению экс-депутата Верховной рады Олега Царева, для Израиля важно не столько помочь Украине, сколько обезопасить себя от российских технологий, которые могут быть переданы Ирану взамен на помощь России.

«На самом деле для нас очень важно и военную помощь Ирана получить, и с Израилем не поссориться. У Израиля одно из лучших ПВО в мире. Поставка Украине израильской ПВО крайне нежелательна. Если бы Израиль был на нашем месте, он бы объяснял закупки иранского вооружения Россией так: «Ой вэй! Не надо делать себе невры! Послушайте меня сюда. Ви не любите иранские ракеты? Ну так мы забираем те ракеты, шо вы так не любите, и выбрасываем их на головы украинских нацистов, шо вас не любят. Теперь у Ирана будет меньше ракет, а в Украине меньше нацистов». Это шутка, конечно. Да и Израиль больше волнует не то, что мы берём у Ирана, а то, чем рассчитываемся. Если военными технологиями, то для Израиля это очень плохо», – пишет Царев.

Экс-советник президента России Сергей Глазьев в своем блоге отмечает, что поставки оружия на Украину делает Израиль стороной конфликта.

«Важно, чтобы в Израиле понимали, что поставки вооружения на Украину делают их участниками конфликта. А это исключает роль посредника в конфликте, которую они настойчиво нам предлагают исходя из своих коренных геополитических интересов. Этот министр не замечает исторической перспективы, которую ясно видит его китайский коллега», – подчеркнул Глазьев.