«Преступление не останется без ответа»: Москва о варварстве в Чехии и Болгарии

10.04.2020, Москва, Михаил Рябов

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к властям Чехии с призывом передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который накануне был снесён властями Праги.

Москва готова взять финансовые расходы на себя, подчеркнул Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма.

Наша страна заплатила за освобождение Европы от нацизма огромную цену. Только в ходе пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч наших отцов и дедов, которые сражались за свободу и независимость чешского народа.

Мы не можем остаться безучастными к отстранению памятника маршалу Ивану Коневу. Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить», – говорится в письме министра.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала демонтаж памятника маршалу Коневу «чудовищным варварством». Она также упомянула инцидент с надругательством над памятником на могиле советских воинов в Болгарии.

«Не могу не сказать о том, что взбудоражило российскую общественность, и правильно, что российская общественность не стеснялась в выражениях, когда пришли новости о демонтаже памятника маршалу Коневу в Праге. Муниципальные власти района Прага-6 пошли на беспрецедентный по своему варварству шаг, демонтировав установленный в 1980 году по инициативе самих жителей Праги памятник маршалу Советского Союза Коневу, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили чешскую столицу от нацистских оккупантов. Особенно вопиющим этот акт политического вандализма совершён накануне 75-летия окончания Второй мировой войны, точку которой на европейском театре боевых действий Красная армия поставила в Праге», – заявила Захарова.

«Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными одёрнуть муниципальных чиновников и прекратить эту глумливую активность в нарушение международных обязательств страны. Совершённое в Праге преступление способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и, без сомнения, не останется без ответа.

Когда я произнесла слово «преступление», конечно, это носит политическую оценку, но у меня нет сомнений в том, что это действо так же будет оценено и с юридической точки зрения.

Что касается реакции, то заявили о ней послу Чехии в Москве, призвав Прагу соблюдать касающиеся сохранности воинских памятников положение двустороннего договора о дружеских отношениях и сотрудничестве от 1993 года и пресекать провокационные действия», – добавила представитель МИДа.

Подобный случай имел место и в Болгарии.

«Ещё один акт вандализма, речь идёт о совершении такого же действа в отношении братской могилы советских воинов в городском парке Добрич. Наше посольство в Болгарии выразило своё возмущение в связи с этим кощунственным актом. Речь идёт не просто о мемориале в честь, речь идёт о братской могиле советских воинов в городском парке. Это издевательство над памятью воинов, которые отдали свою жизнь за освобождение Европы и мир от фашистской чумы выглядит просто чудовищным вообще в принципе…Нельзя глумиться над могилами людей, которые добровольно отдали свою жизнь для того, чтобы у человечества появилось будущее», – подчеркнула Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание», – добавила представитель МИД.