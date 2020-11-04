04.11.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
Просмотров:

Прибывшему в «ООС» ВСУшнику гранатой разорвало ягодицы


В одном из подразделений ВСУ за прошедшие сутки в результате череды происшествий выбыли из строя четверо военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам стало известно о целой череде происшествий в 59-й бригаде вооруженных формирований Украины, повлекших за собой травмирование личного состава и порчу дорогостоящей техники.

Во время передвижения группы боевиков из 11 батальона 59 бригады в районе населённого пункта Мироновский механик-водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Двое боевиков, находившиеся в этот момент на броне боевой машины получили травмы и были госпитализированы. Солдат Негода получил открытый перелом голени, сержант Синявский – переломы запястья левой руки, механик водитель перелом переносицы. Боевая машина не смогла продолжить движение своим ходом, и была эвакуирована с места ДТП», – сказал он.


Также Яков Осадчий сообщил, что двое украинских военнослужащих выбыли из строя в результате алкогольного опьянения, один из них получил осколочное ранение в нижнюю часть спины.

«При проверке мест несения боевого дежурства на позициях 10 батальона 59 бригады в районе населённого пункта Троицкое командиром роты, с признаками отравления спиртосодержащим веществом в бессознательном состоянии обнаружен солдат Ивченко.

На позициях 9 батальона 59 бригады в районе населённого пункта Новолуганское, в ходе распития спиртных напитков, несмотря на договорённость о соблюдении перемирия, один из боевиков решил продемонстрировать товарищам навыки метания ручной гранаты.

Но во время броска, в связи с нарушением под действием алкоголя координации, не смог выбросить гранату из окопа. В результате взрыва один из боевиков получил осколочное ранение мягких тканей ягодицы», – добавил офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть