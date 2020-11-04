Прибывшему в «ООС» ВСУшнику гранатой разорвало ягодицы

04.11.2020, Луганск, Сергей Вредников

В одном из подразделений ВСУ за прошедшие сутки в результате череды происшествий выбыли из строя четверо военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам стало известно о целой череде происшествий в 59-й бригаде вооруженных формирований Украины, повлекших за собой травмирование личного состава и порчу дорогостоящей техники.

Во время передвижения группы боевиков из 11 батальона 59 бригады в районе населённого пункта Мироновский механик-водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Двое боевиков, находившиеся в этот момент на броне боевой машины получили травмы и были госпитализированы. Солдат Негода получил открытый перелом голени, сержант Синявский – переломы запястья левой руки, механик водитель перелом переносицы. Боевая машина не смогла продолжить движение своим ходом, и была эвакуирована с места ДТП», – сказал он.

Также Яков Осадчий сообщил, что двое украинских военнослужащих выбыли из строя в результате алкогольного опьянения, один из них получил осколочное ранение в нижнюю часть спины.

«При проверке мест несения боевого дежурства на позициях 10 батальона 59 бригады в районе населённого пункта Троицкое командиром роты, с признаками отравления спиртосодержащим веществом в бессознательном состоянии обнаружен солдат Ивченко.

На позициях 9 батальона 59 бригады в районе населённого пункта Новолуганское, в ходе распития спиртных напитков, несмотря на договорённость о соблюдении перемирия, один из боевиков решил продемонстрировать товарищам навыки метания ручной гранаты.

Но во время броска, в связи с нарушением под действием алкоголя координации, не смог выбросить гранату из окопа. В результате взрыва один из боевиков получил осколочное ранение мягких тканей ягодицы», – добавил офицер.