07.09.2020, Москва, Елена Острякова

Приднестровье должно было быть включено в состав России еще в 1991 году, когда руководство республики не признало распад СССР.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» заявил первый президент ПМР Игорь Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое государство как наше не может без поддержки великих государств. Мы никогда не предавали Советский Союз. Кстати, напомню россиянам, они ж правопреемники Советского Союза. Значит, если мы не вышли из Советского Союза, мы должны быть в России. Референдум 2006 года подтвердил это», – сказал Смирнов.

Он напомнил, что после этого Россия успела признать независимость Абхазии и Южной Осетии, а также воссоединиться с Крымом.

«Почему 30 лет Россия нас не забирает? Крым проголосовал – его взяли. Знаешь, как я отвечаю: что нужней, то и берут. Когда надо, и Кавказ взяли. Но я хорошо помню слова министра Лаврова в интервью журналу Штерн, где он сказал, что тот народ, который испытал геноцид от собственного правительства, имеет право на самоопределение», – сказал Смирнов.