«Пригожин опустил, Лукашенко обозвал гнидой – все ненавидят Зеленского» – Соскин

Для всё большего количества стран киевский лидер Владимир Зеленский становится токсичным, и беда в том, что соответствующее отношение распространяется и на Украину в целом.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как известно, Лукашенко его трижды за одну минуту обозвал «гнидой», это, конечно, просто величайшее оскорбление, плюс премьер Грузии тоже обозвал Зеленского. Плюс Пригожин его просто опустил фактически головой в одно место, когда показал захваченный цех завода, где Зеленский в декабре награждал защитников Бахмута. Плюс Кевин Маккартни послал его подальше, теперь его послал губернатор Флориды, вообще растоптал Зеленского, вместе с Трампом. То есть Зеленского уже политически, социально и этически-морально закатывают в асфальт. И Зеленский ничего возразить не может. Берлускони то же самое про него сказал. Есть «прибичники» Зеленского (сторонники – ред.) – женщины при постах, в основном. И есть ярые критики, ненавистники, уже его открытые враги. Соответственно, за Украину и против Украины. И врагов становится всё больше и больше. И Северная Корея, и Сирия (Асад сейчас приехал к Путину в Москву), и Куба, и Никарагуа, и Мадуро, Венесуэла… и Китай. Си Цзиньпин тоже на стороне Путина», – перечислил Соскин.

Он подчеркнул, что количество противников Украины только растёт.

«То есть Зеленский всё больше становится в изоляции – среди всё большего количества стран. И Индия, которая сказала, что она не будет поддерживать никакого потолка цен. И Саудовская Аравия, которая восстановила отношения с кэгэбистами этими в Иране, которые снабжают Путина оружием, снарядами, дронами, обмундированием, едой и т.д. Фактически – против Украины всё больше и больше разных стран и разных их лидеров. И в Европе, и в Азии, и в Африке, и во всём мире. И это противодействие увеличивается не по дням, а по часам», – констатировал политолог.