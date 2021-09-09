Пригожин предложил украинским депутатам сеанс групповой медитации под фильм «Солнцепек»

09.09.2021 16:11 (Мск), Киев, Андрей Соколов

Новости Украины

Сегодня, 9 сентября, в ходе заседания Верховной Рады Украины произошла очередная потасовка между депутатами из-за высказываний о провалившейся операции украинских спецслужб по задержанию так называемых «вагнеровцев».

Инцидент произошел между депутатом Гео Леросом и Николаем Тищенко. Первый выступил в парламенте с критикой в адрес украинского президента Владимира Зеленского, обвинив его в срыве операции спецслужб по задержанию 33 российских граждан в Минске в 2020 году. Тищенко силой прервал выступление Лероса и вытолкнул его с трибуны. Разнимать конфликтующих пришлось другим депутатам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Отметим, история вновь вызвала общественный резонанс после того, как на CNN вышел материал о том, что именно Украина пыталась заманить в ловушку 33 российских граждан. Представители издания сослались на анонимный источник.

По словам российского бизнесмена Евгения Пригожина, который уже давал комментарии относительно данного расследования, он всерьез обеспокоен ситуацией в украинском парламенте. Он также предложил руководству Украины посмотреть новый российский фильм «Солнцепек», рассказывающий о военном конфликте 2014 года в Донбассе.

«Я искренне обеспокоен критическим состоянием многих представителей украинской власти. Но считаю, для того, чтобы они могли вступить в непредвзятый диалог, им необходимо провести сеанс групповой медитации. И лучше, если они это сделают под фильм «Солнцепек». Поэтому по моей просьбе дирекция компании-кинопроизводителя «Аурум продакшн» бесплатно передаст Верховной Раде право показывать картину на Украине», – отметил Пригожин.

Напомним, ранее группа Bellingcat в очередной раз анонсировала выход фильма-расследования «Вагнергейт», который посвящен неудавшейся операции украинских спецслужб по захвату россиян в Белоруссии.