Пригожин просчитался, – политолог

Анатолий Лапин.  
24.06.2023 19:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мятеж, Россия


Зачинщик мятежа, руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, рассчитывал, что по пути на Москву к нему будут присоединяться отряды сочувствующих и, таким образом, его подразделения будут расширяться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Григорьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зачинщик мятежа, руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, рассчитывал, что по пути на Москву...

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Григорьев посчитал, что Пригожин посчитал себя Наполеоном, осуществившим бросок на столицу.

«Он, возможно, представляет себя Наполеоном Бонапартом, который высаживается с острова, идет к Парижу, и по дороге войска переходят на его сторону, армия становится все больше – может быть, что-нибудь в таком стиле у него в голове.

Но ничего подобного, как мы понимаем, нет. Даже те люди, которые ему симпатизировали, а ЧВК «Вагнер» симпатизировали довольно много людей, они не готовы выступать против России и против президента на его стороне.

И в этом он, конечно, в значительной степени просчитался, не говоря уже с военной точки зрения.

С правоохранительной точки зрения, у него силы достаточно большие, таких других примеров не было, но с военной точки зрения и по количеству личного состава, и по технике это не представляет собой очень уж серьезной угрозы.

Я думаю, что с ним не разбираются только потому, что еще есть надежды как-то достучаться до людей, потому что людей очень жалко», – заявил Григорьев.

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