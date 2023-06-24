Пригожин вредительствовал под видом патриотизма – Матвейчев

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подставил группу специалистов-эмигрантов, которые намеревались вернуться из США в Россию.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил писатель, политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаком с Пригожиным с 2009 года. Сначала на меня вышел человек, который представился от него, и который сказал, что есть предприниматель-патриот, который хочет массу проектов, давай работать, и прочее.

И рассказал о различных планах. Что нужно рассказывать о преступлениях американце по миру, что нужно рассказывать, как в Америке плохо живут, и как они там на помойках питаются. Рассказывал, что нужно наших уехавших IT-специалистов вернуть из Америки в Россию.

Конечно, всё это нужно, отличная идея, давайте работать в этом направлении. Я говорю – есть один человек, он знает очень много русских, уехавших в Америку. И, если вы готовы обеспечивать переезд, давать какие-то «подъёмные», устраивать людей на работу, и так далее, то мы сможет цепочку таких возвращенцев организовать.

Он сказал: «Да», и мой знакомый переговорил с первым таким, который готов был приехать. Он приехал в Россию, снял гостиницу, и ждал, когда на него выйдут. Я дал контакты, и так далее.

Человек просидел несколько дней, никто к нему не пришёл, человек плюнул и улетел обратно. А своим друзьям, которые тоже готовы были переезжать, он, конечно, сказал, что «никаких переездов».

Я спросил – как так произошло? Представитель Пригожина мне ответил, что у него теперь другая идея, и теперь нужно срочно ехать в Америку, снимать фильм как там всё плохо», – описал ситуацию Матвейчев.