Пригожин вредительствовал под видом патриотизма – Матвейчев
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подставил группу специалистов-эмигрантов, которые намеревались вернуться из США в Россию.
Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил писатель, политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Я знаком с Пригожиным с 2009 года. Сначала на меня вышел человек, который представился от него, и который сказал, что есть предприниматель-патриот, который хочет массу проектов, давай работать, и прочее.
И рассказал о различных планах. Что нужно рассказывать о преступлениях американце по миру, что нужно рассказывать, как в Америке плохо живут, и как они там на помойках питаются. Рассказывал, что нужно наших уехавших IT-специалистов вернуть из Америки в Россию.
Конечно, всё это нужно, отличная идея, давайте работать в этом направлении. Я говорю – есть один человек, он знает очень много русских, уехавших в Америку. И, если вы готовы обеспечивать переезд, давать какие-то «подъёмные», устраивать людей на работу, и так далее, то мы сможет цепочку таких возвращенцев организовать.
Он сказал: «Да», и мой знакомый переговорил с первым таким, который готов был приехать. Он приехал в Россию, снял гостиницу, и ждал, когда на него выйдут. Я дал контакты, и так далее.
Человек просидел несколько дней, никто к нему не пришёл, человек плюнул и улетел обратно. А своим друзьям, которые тоже готовы были переезжать, он, конечно, сказал, что «никаких переездов».
Я спросил – как так произошло? Представитель Пригожина мне ответил, что у него теперь другая идея, и теперь нужно срочно ехать в Америку, снимать фильм как там всё плохо», – описал ситуацию Матвейчев.
Депутат подчеркнул, что после этого бизнесмен инициировал и сам же провалил несколько «патриотических» проектов, в том числе создание упомянутого фильма.
«Личное впечатление, которое производил этот человек (Евгений Пригожин – прим.) – это человек психически неуравновешенный. Человек обуреваем идеями, у него их сотни в голове роится, который бегает с места на место. Мы когда с ним встречались, он три раза поменял место встречи. При этом человек психованный. Теперь я вообще могу сказать, что это просто психопат по своей личностной организации», – добавил парламентарий.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.