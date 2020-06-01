Примакову сулят руководство «Россотрудничеством» – разгонят ли мажоров-бездельников?

01.06.2020, Москва, Вадим Егоров

Внук премьер-министра РФ – бывший журналист, а ныне депутат Госдумы Евгений Примаков может возглавить «Россотрудничество» – подразделение МИД РФ, которое должно продвигать «мягкую силу» России в ближнем и дальнем зарубежье.

Сведения о предстоящем назначении Примакова обсуждаются уже несколько дней в российских СМИ, однако сам он уже заявил, что руководство «Россотрудничества» утверждается главой государства, и соответствующего указа на сайте президента пока нет.

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Бывший депутат горсовета Одессы, а ныне российский военкор Игорь Дмитриев напоминает, что «Россотрудничество» в последние годы не могло похвастаться успешной деятельностью – скорее, ведомство больше занималось отчетными мероприятиями для галочки.

По мнению Димитриева, зачастую главной задачей подразделений «Россотрудничества» за границей является «трудоустройство нового поколения потомственных дипломатов». «Очень было бы интересно узнать, во сколько обходится это развлечение московских мажоров», – пишет военкор, добавляя, что иногда должности за границей получали даже крайне либерально настроенные лица, не скрывавшие своих взглядов.

Он приводит примеры провального продвижения «мягкой силы» на Украине, в Молдове и т.п.

«Я вот помню консула РФ в Одессе Грачева, который за много лет так и не освоил, кто из городских политиков с какой стороны, – вспомнил Игорь Дмитриев. – Он любил пить водочку, глядя с балкона шикарного ресторана в сторону загорающих туристов, и рассказывать про свою работу в Лондоне, и как он ждет возможности туда вернуться. Когда же наступало время писать отчет о своей деятельности, он просил: «Игорь, сориентируй, чтоб ничего не напутал». Тогда я еще был большим романтиком, а хохлы считали Грачева серым кардиналом пророссийского движения Одессы».

«Помню тотальный провал российской политики в соседней Молдове. Как румынские спецслужбы контролировали местных силовиков. Как популярные у молдаван федеральные каналы отдали на откуп местным олигархам, и они врезали туда выпуски антироссийских новостей. Вот сразу после Пугачевой шел разнос имперской политики Москвы, и сюжет про то, что именно русские споили молдаван. Местный историк в интервью говорил, что русские изобрели гранёный двухсотграммовый стакан и заменили им традиционный румынский стограммовый – так и споили. И сразу за новостями опять Пугачева. А как же реагировал на это посол? Он организовал кружок татарских танцев. Серьезно! Посол был татарин и единственное, на что его хватало в плане продвижения русского мира, это татарская хореография. Всего остального он очень сторонился. Видимо, тоже, как и одесский консул, боялся, что в Лондон не вернут», – язвительно комментирует Димитриев.

«А помните отличного посла РФ в Белоруссии Александра Сурикова, который поддержал арест пророссийских журналистов в Минске, потому что они были недостаточно патриотично настроены к Белоруссии. А сам Суриков был патриот, так как участвовал в бизнес-схеме с Минским тракторным. Как и посол на Украине Зурабов, прекрасно находивший общий язык с Порошенко», – возмущается бывший одесский депутат.

«Я с Примаковым не знаком, но слышал о нем только положительные отзывы. И, тем не менее, думаю, что никакой пользы от такого назначения не будет. Потому что даже если б его назначили, то кто б ему дал право всю эту камарилью разгонять?» – поясняет Димитриев.

К слову, руководство «Россотрудничества» с резкой критикой в адрес работы российских дипломатов не согласилось, о чем говорится в специальном комментарии в ответ Димитриеву.

«Мы не удивлены Вашему критическому вниманию к деятельности Россотрудничества, которое постоянно находится «на прицеле». Не Вы первый, не Вы последний. Нас радует наличие огромного числа заинтересованных людей, настроенных на перемены и готовых протянуть руку помощи и поддержки своими идеями, предложениями и проектами.

Нас поразила та скорость, с которой Вы делаете близкие Вашему настроению выводы. Предлагаем вместе вникнуть в суть вопроса.

Представитель Россотрудничества за рубежом – это «и жнец, и швец, и на дуде игрец», то есть и дипломат, и правозащитник, и историк, и менеджер, иногда завхоз, иногда журналист, у которого подчас ни особого штата, ни адекватных бюджетных возможностей», – пишут в «Россотрудничестве».