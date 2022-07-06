Пришла пора отвечать: Госдума подвела нацпредателей под Уголовный кодекс

06.07.2022  21:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Госдума РФ дополнила сегодня Уголовный кодекс несколькими статьями.

Они предусматривают наказания за демонстрацию нацистской символики, публичные призывы к действиям, направленным против безопасности России, и сотрудничество с иностранными государствами и организациями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ дополнила сегодня Уголовный кодекс несколькими статьями. Они предусматривают наказания за демонстрацию нацистской...

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Так, если гражданин России или человек, который постоянно живет на ее территории, будет участвовать в военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России, его смогут приговорить к лишению свободы на 12-20 лет с возможным штрафом до 500 тысяч рублей.

Такое же наказание закон предусматривает за госизмену, то есть шпионаж, выдачу иностранному государству или организации сведений, составляющих государственную тайну, помощь им в деятельности, направленной против безопасности России, или переход на сторону противника во время военных действий.

Если же гражданин установит и будет поддерживать конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранного государства, международной или зарубежной организацией, чтобы помогать им в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, его ждет лишение свободы от трех до восьми лет.

Также предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны, или воспрепятствование выполнению властями полномочий по обеспечению ее безопасности. За это полагается штраф 100-500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

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