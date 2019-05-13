Процесс ликвидации украинских националистов уже начался

13.05.2019, Москва, Владимир Гладков

На Юго-Востоке Украины неизбежно начнётся зачистка активных сторонников Майдана и прочих националистов, после чего случится их массовый исход в Галицию и возвращение русских земель.

Об этом в эфире канала «News Front» заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С тем антропологическим дерьмом, которое сейчас всплыло на Украине и считает себя царями и богами, придётся разбираться достаточно жестко. Я понимаю, звучит негуманно, но тем не менее значительная часть из этого антропологического материала, который сейчас там, подлежит тщательной зачистке, нужно будет отлавливать, выискивать, и делать то, что делалось в Одессе в том фильме, о котором вы вспомнили («Ликвидация» – прим. ред.).

Это неизбежно, это вопрос времени, точно также, как и возвращение русской земли в руки русских людей. На мой взгляд, многим из этой шоблы, которая обсела Юго-Западную Русь, придётся покинуть. У них есть своя Галиция, они там прекрасно себя чувствуют. И когда это всё произойдёт, начнётся исход», – отметил Ваджра.

По его мнению, процесс отлова и ликвидации националистов на Юго-Востоке Украины уже начался, и скоро приобретёт массовый характер.

«Там все всё знают. Эти ублюдки, которые сейчас проявляют себя в Одессе, думают, что это сойдёт им с рук. Ребятки, то что вы там ходите и показываете свои хари – это замечательно, вас там всех уже переписали, списочки составили. Это то, что вы любите, вы превентивно готовили списки, а вас уже записали по факту того, что вы совершили.

И если среди вас есть более-менее умные люди, которые читают уголовные хроники, сводки событий где что и с кем случилось – вы просто просмотрите за последние год-два списки людей, с которыми в той или иной форме случилась беда на том же Юге Украина. Их будет достаточно много. Как вы думаете, это случайные вещи с ними произошли? Об этом не говорят, чтобы не деморализовать это ваше стадо. Но если среди вас есть более-менее умные, то вы посмотрите для интереса сводки где кого закопали и похоронили. Процесс уже сейчас идёт. От тихий, о нём не говорят, но он идёт. И это чисто народное творчество.

А что будет, когда эта ваша мерзотная власть рухнет, и у вас не будет прикрытия со стороны полиции, СБУ, и всего остального, вы понимаете, что с вами будет в той же Одессе, в Киеве, на всём Юго-Востоке. Вам на 9 мая уже морды бьют, но это пока и только морды. То есть вас будут душить те люди, которых вы столько лет терроризировали, вас будут отлавливать, бить и убивать. Я ни к чему не призываю, я констатирую факт», – добавил эксперт.