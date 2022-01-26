Профессор МГИМО: В Донбассе Россию пытаются спровоцировать на ошибки Югославии

Новости Украины

Вся дипломатия западных стран в отношении Москвы рассчитана на то, чтобы «диктатом и шантажом» убедить российское руководство в недопустимости поддержки ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире интернет-канала «Interaffairs» заявил профессор МГИМО, декан факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Российского государственного гуманитарного университета Евгений Кожокин. передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сценарий, который готовится в зоне конфронтации на Донбассе, к сожалению, очень понятен. Зачем поставляется всё более и более совершенное вооружение из ряда стран Запада на Украину? Зачем там присутствует очень большое количество военных инструкторов в войсках? Я уже не говорю о большом количестве советников в Минобороны. То, что на Украине разрабатывается операция по решению донбасской проблемы, не надо быть большим стратегом и аналитиком, чтобы понимать, что конечно она разрабатывается с участием советников из стран НАТО, которые присутствуют и в Минобороны, и в других силовых структурах Украины», – сказал Кокожин.

«Эта операция может пройти успешно в том случае, если Россия, как в своё время руководство Югославии, когда решалась проблема Республики Сербской на территории Хорватии, никак не вмешается. И все эти дипломатические усилия наших западных партнёров в конечном счёте направлены на то, чтобы путём диктата, шантажа убедить нас в недопустимости поддержки ДНР и ЛНР», – объяснил эксперт. «Когда они такую операцию планируют провести – это зависит, в том числе, от их дипломатических усилий, от того, как они решат, что дипломатические усилия достигли своего результата, и в то же время с чисто военной точки зрения, что операция достаточно подготовлена. Чтобы не оказался фальстарт, как в 2008 году в Грузии, где также операцию готовили отнюдь не только одни грузинские военные», – добавил Кожокин.