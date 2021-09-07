Прогноз: Аэропорт «Борисполь» станет новой точкой позора США

07.09.2021 15:34 (Мск)

Новости Украины

В скором времени начнётся возобновление дипломатических отношений с Кабулом, чтобы все постепенно забыли о том, что Афганистан стал для США великим позором.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Скорее всего, будет попытка легитимировать «Талибан» на общемировом уровне и постепенно возобновить дипломатические отношения. При этом на протяжении ближайших полугода мы увидим, как дипломаты возвращаются в Кабул, как возобновляются дипломатические отношения в полном объёме и все постепенно постараются забыть, что Афганистан был великой точкой позора США», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что когда американцы решат уйти из Украины, многие проамериканские прихлебатели точно так же, как в Кабуле, будут цепляться за шасси самолётов в Борисполе.

«В случае чего, если вдруг США решат уйти из Украины (притом, что они не столь многочисленно присутствуют на Украине и не столь явно, как в Афганистане), но, если они соберутся отсюда уйти, я представляю, как многие «борцы с коррупцией» и прихлебатели будут хвататься за шасси самолётов в Борисполе», – заключил Бондаренко.

Отметим, накануне ополченец ЛНР также выразил мнение, что рано или поздно Борисполь станет «кабульским аэропортом».

Также напомним, ранее в Москве заявили, что геополитическое поражение США в Афганистане будет иметь далеко идущие последствия для всего региона. Фактически Вашингтон теряет своих потенциальных союзников и сателлитов, а вся Центральная Азия достаётся России и Китаю.