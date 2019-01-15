Пропагандист Майдана признал его сокрушительное поражение

15.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Активно поддерживавший «Евромайдан» известный киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон подвел нерадостные итоги прошедших пяти лет.

По его словам, за это время страна потеряла миллионы человек, погрузилась в войну и коррупцию. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Майдан, после которого части территории нет, погибло больше 10 тысяч человек, экономика в запустении, коррупция жесточайшая, удручающая. Это главные минусы. Отсутствие веры в перспективу у подавляющего большинства людей и, как следствие, массовый отъезд людей в другие страны. Я больше скажу, я это знаю, я это чувствую – если президентские выборы пройдут не так, как надо для украинцев, мы недосчитаемся тут еще миллионов людей. Люди сидят и ждут последние дни, это результаты выборов. Если они увидят, что вновь старые силы возвращаются, вновь эти ненавистные коррупционеры и так далее, они развернутся и уедут. И правильно сделают. Ловить тогда тут нечего», – заявил Гордон.

Ранее он признал, что «Евромайдан» был обманом, а его идеалы недостижимы.