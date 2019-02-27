Простит ли Донбасс Зеленскому карательные батальоны Коломойского

27.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Отношение Донбасса к кандидату в президенты Украины комику Владимиру Зеленскому вряд ли можно будет назвать тёплым, так как свежи воспоминания о стоящем за ним олигархе Игоре Коломойском, который принёс в ЛДНР войну, нацистские батальоны и смерть.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский – это Коломойский, это, кстати, ещё ответ по поводу Донбасса и Зеленского. По большому счёту, Коломойский принёс войну, смерть и нацбаты, и в этом смысле перспектива Зеленского для Донбасса весьма и весьма туманна. Если говорить о Крыме и Донбассе, здесь говорили много интересного [украинские эксперты], знаете, в отличие от вас, которые «общаются», я там бываю регулярно.

Я только что приехал из Луганска. Они вообще не понимают, что такое Донбасс сегодня, они зафиксировали для себя состояние Донбасса до начала 2014 года. На Донбассе люди крестятся и говорят: «Слава Богу, что мы не там, не с вами». Более того, та кровь, которую принёс «замечательный Коломойский», по вашим словам, туда и все вы, перечеркнули полностью связь Донбасса и Украины», – заявил Пантелеев.

«Это ложь! Мы общаемся с разными людьми!» – закричал украинский политолог Максим Яли, а вместе с ним загудело и подхватило спор всё крыло с экспертами из Украины.

«Интересно другое, то, что я ровно про это, что поддерживают украинскую сторону, что там на каждом шагу патриоты Украины, что все ходят в жёлто-голубой одежде – я это всё слышал про Крым. И удивлялся, думал, что мы видим один Крым, они видят другой Крым. Предлагаешь приехать, тут же – нет, не хотят. Гарантируешь безопасность, говоришь, поезжайте и посмотрите, пообщайтесь с людьми – нет. И при этом утверждают и утверждают, то же самое и по Донбассу», – отметил ведущий Роман Бабаян.