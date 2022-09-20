Против ВСУ предлагают бросить армию Северной Кореи

20.09.2022  23:34 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Азия, Война, Дзен, Россия


Россия могла бы привлечь на украинские фронты добровольцев из армии Северной Кореи, пообещав этой стране взамен поделиться технологиями для создания ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия могла бы привлечь на украинские фронты добровольцев из армии Северной Кореи, пообещав этой...

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«Мы видим, что было отступление, очень серьезное отступление в Харьковской области, сейчас продолжаются атаки Вооруженных сил Украины в Херсонской области, якобы группировка огромная под Угледаром образовалась… под Донецком собираются зайти в наступление. Послушайте, это очень серьезные вещи – у нас армия маленькая, а должна быть большая.

Я бы, честно говоря, принимал жесткие решения – не надо там ничего, я бы взял половину северокорейской армии, гарантировал, что мы вам дадим ядерную бомбу, самую нормальную и масштабную, она у вас будет – все, давайте ваши войска сюда, будут воевать.

Плюс, я не понимаю, почему у нас войска устраивают «Армии-22», устраивают учения с Китаем – воевать должны сейчас, наступать российская армия.

Вот какие гарантии нужны этим людям. Они гарантии видят в наступлении армии России, вот этим и надо заниматься», – заявил Марков.

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