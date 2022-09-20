Против ВСУ предлагают бросить армию Северной Кореи
Россия могла бы привлечь на украинские фронты добровольцев из армии Северной Кореи, пообещав этой стране взамен поделиться технологиями для создания ядерного оружия.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы видим, что было отступление, очень серьезное отступление в Харьковской области, сейчас продолжаются атаки Вооруженных сил Украины в Херсонской области, якобы группировка огромная под Угледаром образовалась… под Донецком собираются зайти в наступление. Послушайте, это очень серьезные вещи – у нас армия маленькая, а должна быть большая.
Я бы, честно говоря, принимал жесткие решения – не надо там ничего, я бы взял половину северокорейской армии, гарантировал, что мы вам дадим ядерную бомбу, самую нормальную и масштабную, она у вас будет – все, давайте ваши войска сюда, будут воевать.
Плюс, я не понимаю, почему у нас войска устраивают «Армии-22», устраивают учения с Китаем – воевать должны сейчас, наступать российская армия.
Вот какие гарантии нужны этим людям. Они гарантии видят в наступлении армии России, вот этим и надо заниматься», – заявил Марков.
Спасибо!
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