Провал Зеленского на Донбассе спровоцирует бурю в Киеве

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Обещание о наступлении мира в Донбассе, которое, как уже очевидно, Владимир Зеленский не сможет реализовать к осени, спровоцирует конкурентов на масштабные выступления в Киеве осенью 2020 года.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский эксперт отметил, что провести согласованные с Киевом местные выборы на территории ЛДНР уже нереально по всем срокам, Зеленский исчерпал время, отведённое на поиск компромисса с Москвой.

«Технологически, если даже в апреле состоится этот саммит в Берлине (в Нормандском формате – ред.), что маловероятно, решить вопросы безопасности, запустить избирательный процесс (а никаких договорённостей о том, как эти выборы могли бы пройти, нет сейчас, позиции у сторон очень разные) – невозможно будет провести выборы там, на «той» стороне в конце октября. Просто нереально даже технологически-процедурно», – заявил Фесенко.

«Зеленский говорил, он год даёт на поиск компромисса с Москвой. Не будет за этот год прогресса, тогда ему придётся искать что-то другое. Но тут могут быть последствия с точки зрения общественного мнения, рейтинговые последствия, некий кризис ожидания миротворческий, связанный с Зеленским.

Это может повлиять, в том числе, на результаты местных выборов. Местные выборы, какие будут их результаты: если вдруг они окажутся слишком проблемными для президента, это подтолкнёт оппозицию к каким-то активным контрдействиям в парламенте, а, может, быть и на улице», – добавил политолог.