Провалившая реформу полиции грузинка нашла крайних

13.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Настоящее реформирование украинской системы внутренних дел, несмотря на громкие заявления киевских властей, так и не произошло.

Об этом в интервью YouTube-каналу «KRYM – критическое мышление» заявила экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Думаю, это обязательно, потому что страна большая. Многие говорили, как возможно все это сразу сделать на Украине, потому что она очень большая, а Грузия маленькая. Это абсолютно некорректное сравнение, потому что если есть политическая воля, то можно и сразу все сделать, а масштаб дает хорошую амплитуду размаха для того, чтобы реально заниматься антикоррупционными вопросами», – отметила она.

При этом в провале реформы украинской полиции, которую возглавляла сама Деканоидзе, она обвинила депутатов, не желавших принимать необходимые законы.

«Когда мы требовали закон об организованной преступности, эти же люди в Верховной раде нам говорили: «Это же не Грузия, так не сработает». Почему это не Грузия? При чем тут Грузия или Украина? Это сработало в Штатах, когда у них была серьезная проблема с рэкетом и организованной преступностью в больших городах и на восточном побережье. И это сработало там.

Почему это не могло сработать в Украине? Потому что они понимали, что если будет такая жесткая политическая воля и такая реформа, то они пойдут первыми», – резюмировала экс-глава Нацполиции.