Провалившего дестабилизацию России британского дипломата бросают в подбрюшье РФ

Ричард Дьюэлл, британский дипломат и профессиональный организатор переворотов, покидает Россию в связи с невозможностью инициировать в дальнейшем массовые выступления оппозиции в Екатеринбурге, где он был с февраля 2019 года консулом.

Он работал на Урале на протяжении четырех лет, а тут неожиданный отзыв. В связи с отъездом Ричард Дьюэлл сделал даже слёзное видео, которое разместил в социальных сетях.

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«Настало время мне перейти на следующую должность. Хочу поблагодарить за то, что позволяли мне и моей семье почувствовать себя желаемыми гостями на протяжении этих четырех лет. Мы чувствовали себя здесь как дома», – заявил дипломат.

Он начал службу в Министерстве иностранных дел Великобритании в 2000 году, а до этого побывал на разных должностях в Бишкеке, Таллине, Нью-Йорке, на островах Питкэрн, в Женеве и Брюсселе. При этом в Киргизии он был заместителем посла и генеральным консулом его величества, занимаясь продвижением так называемой «мягкой силы» в Центральной Азии, а в реальности подготовкой прозападных сил.

То есть, со всех точек зрения, английский чиновник не просто выполнял, но и продолжает выполнять возложенную на него миссию по дестабилизации постсоветского пространства.

Ведь надо понимать, что Великобритания приступила к возрождению «Большой игры», то есть к возобновлению геополитической борьбы, но уже не только за бывшие советские среднеазиатские республики, но также и за Сибирь и Урал, рассчитывая оторвать их от Москвы в случае реализации плана разделения России.

Соответственно, Ричард Дьюэлл и нужен был в Екатеринбурге с его большим опытом работы в Киргизии для консолидации и активизации деятельности оппозиционных сил. Поэтому не случайно он появился там с начала 2019 года как раз в момент подготовки массовых протестов против возведения храма Святой Екатерины.

В последующем журналисты выяснили, что британский дипломат в период самих выступлений и митингов взаимодействовал активно с «Уральским Мемориалом» и группой «Екатеринбург за свободу», которые в свою очередь и занимались осуществлением данной общественной кампании в фактической столице Урала.

Как мы знаем, тогдашние акции и активизм антиправительственных сил в итоге ни к чему не привели, Екатеринбург не стал центром оппозиции в регионе, а вскрывшиеся факты причастности к данным выступлениям Ричарда Дьюэлла возможно и послужили причиной для его отъезда. Но из разных источников поступает информация, что скорее всего, он теперь окажется в Казахстане или в какой-либо из других среднеазиатских республик.

Если это так, то вовсе не случайно и не удивительно, так как позиции Великобритании в том же Казахстане сильнее даже чем влияние США. Например, все хозяйственные споры добывающих и крупных компаний разрешаются не в обычном порядке казахстанского арбитража, а в специальном суде Международного финансового центра «Астана», действующего по английскому законодательству и с британскими судьями.

Сама правящая элита, как и казахстанский капитал, фактически срослись с британским истеблишментом, о чём говорят совместные финансовые и промышленные проекты, доля активов членов королевской семьи в горнодобывающих корпорациях республики, проживание многочисленных родственников Елбасы в Туманном Альбионе.

Поэтому и высокопоставленные офицеры КНБ, участвовавшие в заговоре и в подготовке массовых беспорядков января прошлого года на юге республики, согласовывали свои действия с британской разведкой. Поэтому возможный переход Ричарда Дьюэлла в РК связан как раз с необходимостью еще большего укрепления работы в данном направлении, особенно в рамках поддержки Лондоном процесса «тюркской интеграции» в рамках Организации тюркских государств и инициирования антироссийских и русофобских провокаций с участием местных националистов и прозападных НПО.

Благо, что британский дипломат уже набил руку в этом деле, так как ряд журналистов и экспертов всерьез рассматривают его как одного из главных участников в организации последней цветной революции на территории Киргизии октября 2020 года. В частности, об этом открыто пишет уральский блогер Илья Белоусов в своём исследовании его деятельности в КР.

В данной республике Дьюэлл активно продвигал английское агентство DFID, являющееся копией USAID и действовал параллельно американским структурам в деле насаждения западного влияния. В частности, на содержании британских «благотворителей» оказались сотни организаций и десятки блогеров и СМИ, которые продвигали нужную повестку и разогревали в КР кампанию против «коррупции», создавая основу для протестных настроений.

Особенно хорошо продвинулся дипломат в деле вербовки агентуры среди молодых специалистов и выпускников обменных программ с западными вузами. По его инициативе был открыт Клуб выпускников обменных программ – UKEAA (UK Education Alumni Association) — Ассоциация выпускников Великобритании, который и стал прикрытием для активного внедрения идеологических концепций в данную среду и формирования из неё «пятой колонны» для активного влияния на последующие политические процессы.

«Рады отметить приверженность и энтузиазм наших стажеров и волонтеров в содействии успешному запуску Клуба британских выпускников Кыргызстана. Мы благодарны за поддержку и упорный труд. Удачи в ваших будущих начинаниях и счастливых праздников!» — пишет в одном из отчётов посольство Великобритании в Киргизии.

Но это только цветочки, так как главным стало внедрение в государственный аппарат КР посредством организации поездок киргизских чиновников в Англию якобы в целях ознакомительных программ. Отдельным министерствам и ведомствам выделялись по его протекции серьезные гранты под конкретные реформы.

Более того, под серьезный контроль со стороны DFID попали и многие научно-исследовательские, образовательные и культурные институты и структуры республики. Среди них шёл отбор талантливых преподавателей и студентов для дальнейшего направления на учёбу в Великобританию. Затем по разным грантовым программам они возвращались в КР и продолжали работать уже по проектам её величества.

Фактически на Киргизии была обкатана система внешнего управления и выработаны были эффективные инструменты внедрения в государственный аппарат. Дело дошло до того, что Ричард Дьюэлл от лица Лондона одаривал министерство обороны КР оборудованием для обезвреживания боеприпасов и другой техникой, завязывая необходимые связи, лоббируя дальнейшее сотрудничество уже по линии военного ведомства.

Не было такой области или сферы республики, куда бы не дотянулось английское посольство совместно с американским, в том числе и в рамках «либерализации» тюремно-исправительной системы. Речь идёт об американской неправительственной организации «Penal Reform International, интересы которой также лоббировал Дьюэлл.

Активизацию оппозиции, СМИ и НПО в деле инициирования шумной информационной кампании против приближённых к тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову олигархов, связанных с китайским бизнесом, также связывают с британским посольством. И данную работу в рамках дипломатического ведомства курировал по должности именно наш «герой».

Поэтому эксперты и называют его одним из участников «заговора послов», которые стояли за подготовкой очередного цветного переворота в КР. Правда осенью 2020 года, когда Ричарда Дьюэлла уже не было в республике, Вашингтону и Лондону не удалось достичь необходимого результата и посадить своих ставленников, так как ситуацией воспользовался Садыр Жапаров, который придя к власти, укрепил свою вертикаль и не пошёл на поводу у Запада.

Однако сейчас идут попытки реванша в КР через развитие пантюркизма и панисламизма, активно продвигаемых англичанами в Центральной Азии и тюркских регионах России, снова происходит активизация прозападных НПО и стремление провести декоммунизацию и дерусификацию одновременно Киргизии и Казахстана.

Поэтому за многими депутатами и националистами торчат уши именно американских и британских миссий и их многочисленных организаций и фондов.

В связи с этим нельзя недооценивать позиции и влияние Лондона, так как дипломаты и разведка её величества работают более тонко и незаметно, имея своих агентов влияния на всех уровнях власти и бизнеса в республиках Центральной Азии. И хорошо, что у Ричарда Дьюэлла не получилось добиться в итоге значительных успехов на Урале, но в любой момент он может оказаться в новой части постсоветского пространства.