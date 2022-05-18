Провокация с «митингом за Украину» в Крыму обернулась полным провалом

Новости Украины

Анонсированный киевскими пропагандистами митинг «за украинский Крым», приуроченный к годовщине высылки крымских татар с полуострова, не состоялся. Украинские СМИ, отвечающие за пропаганду на Крым, сообщают лишь о молебнах, посвященных траурной дате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Изначально место проведения провокационной акции организаторы из-за Перекопа обещали сообщить всем желающим за два часа до начала. Всем участникам нужно повязать желтую ленточку. Однако то ли помешал проливной дождь, не утихающий с ночи, то ли официальное предупреждение правоохранителей, сделанное накануне адресно всем замеченным ранее в подобных провокациях.

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«Ну что, кастрюли, провели массовые митинги в Крыму? Толпы вышли на защиту Украины? Нет? Ну, хотя бы сотня по всему Крыму? Нет? Ну, с десяток-то точно вышло? Нет? А кто вышел-то, кроме боевиков с АзовСтали?» – язвительно комментирует крымский общественник Александр Талипов.

Чтобы скрыть провал, на Украине объявили, что «митинг переносится в онлайн». Он будет проходить одновременно с началом официальных мероприятий на территории мемориального комплекса на станции «Сирень» Бахчисарайского района, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Привычка использовать 18 мая в политических целях осталась у сторонников крымско-татарского меджлиса (запрещенная в РФ экстремистская организация) с украинских времен. Ежегодно в этот день в Симферополь из районов организованно на автобусах привозили манифестантов, чтобы они колоннами выдвигались с окраин в центр города, где на площади Ленина проходил молебен и митинг с требованием провести реституцию, придать автономии статус национальной, наделить землей и обеспечить квоты в органах власти.

«20 с лишним лет украинского периода и 8 лет нынешнего не сравнимы, – отмечает зампред Госкомнаца Руслан Якубов. – Постоянные спекуляции отсутствием жилья, работы, регистрации с целью обозлить людей, и сейчас работа, которая идет на созидание…Мы не имеем права забыть историю, но мы и не имеем права спекулировать историей, использовать в каких-то политических целях».

Один из первых указов президента РФ в отношении Крыма и крымчан касался реабилитации ранее депортированных народов. На его основе принята региональная программа по масштабным работам обустройства мест компактного проживания крымских татар.

За 8 лет на газификацию, водоснабжение и электроснабжение направлено около 10 миллиардов рублей. Для очередников из числа депортированных, которых за время украинской юрисдикции скопилось больше 7 тысяч, строятся многоквартирные дома – в Симферополе такой дом уже сдан, сейчас готовится в Сакском районе и Евпатории. Ежегодно около 10 миллионов рублей идет на издание периодических изданий на национальных языках, работает национальное радио и телевещание, идет обучение на национальном языке в школах. Завершается строительство Соборной мечети.

«Историческая справедливость была восстановлена только после воссоединения Крыма с Россией, – отмечает глава Крыма Сергей Аксенов. – За восемь лет в рамках реализации указа президента… сделано в разы больше, чем за все 23 года украинской аннексии».