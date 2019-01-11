Прозрение волонтера ВСУ: «Если не уступим Донбассу, развалимся на части»

11.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Украина не пойдет на уступки Донбассу и не найдет предмета для объединения страны, то вскоре ее территорию поделят между собой несколько соседних государств.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил известный шоумен, волонтер, помогавший боевикам т.н. АТО, Алексей Мочанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была Чехословакия, искусственно сшитая страна из Чехии и Словакии. Чехи не очень любили словаков, словаки – не очень чехов… И потом они как-то раз – и разошлись. Если у нас не найдется этой объединительной идеи, какой-то, то мы тоже развалимся не на две, а на три части. К огромному сожалению, сейчас любой выход из войны связан с тем, что надо поступиться какими-то позициями…”, – сказал волонтер.

По его словам, нужно собрать семьи погибших и задать им вопрос: «Сколько должно еще погибнуть, чтобы каждый из вас почувствовал, что все, отпустило?».

«Миллион? 30 миллионов?.. Если только тут все начнет раздираться, то что-то уйдет Венгрии, что-то уйдет Румынии, что-то уйдет Польше, что-то уйдет России, наверное, на что-то претендуют даже турки с болгарами. Мы должны понять, что мы в этом доме должны навести порядок сами», – заявил Мочанов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Украина сегодня является чрезвычайно расколотым государством – более 30% считают Майдан госпереворотом, а 20% хотят объединения с Россией и Беларусью в одно государство.