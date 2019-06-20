«Прямая линия» с Путиным была атакована с Украины

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

Call-центр проходящей сегодня «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным был подвергнута массированной DdoS-атаке.

Об этом сообщила ведущая телепрограммы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш кол-центр только что подвергся массированной DdoS-атаке из-за рубежа. Видимо, сбои в видеозвонках были связаны с этим. Мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена. Мы продолжаем принимать звонки», – сказала ведущая.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян утверждает, что атака шла с Украины.

«DDos атака, которая положила приложение «Москва Путину», была с Украины. Уже починили все», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Общее количество обращений к Путину в настоящий момент приближается к двум миллионам.

Напомним, что в сентябре 2017 года, а также в феврале 2019 года по России прокатились волны ложных звонков о минировании различных объектов. Тогда известный пранкер Андрей Столяров (Лексус) заявлял, что телефонные террористы, атаковавшие Москву, связаны с Украиной. «Переслушал запись одного из звонков-минирований. Теперь сомнений нет – Украина», – утверждал Столяров. Эту же версию РИА «Новости» тогда сообщил источник агентства в силовых структурах: звонки поступают с территории Украины.