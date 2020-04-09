Пушилин рассказал, будут ли в ДНР отмечать День Победы

09.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в совещании оперативного штаба «Здоровое движение», созданного на базе общественного движения «Донецкая Республика».

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, заместитель руководителя ЦИК ОД «ДР» по структурному развитию, координатор штаба «Здоровое движение» Сергей Кондрыкинский, координатор штаба «Здоровое движение» Евгения Коринец.

Порядка 250 активистов общественного движения находились на прямой связи.

«На сегодняшний день можно говорить о том, что ситуация находится под контролем. Зарегистрировано подтвержденных семь случаев коронавирусной инфекции СОVID-19. Порядка 15 тысяч человек находятся на самоизоляции дома, около 200 человек находятся на карантине в медицинских учреждениях. Что касается выявленных случаев заражения, они протекают в средней и легкой форме.

Но, несмотря на те меры, которые предпринимаются на сегодняшний день, самым важным является самодисциплина и выполнение простых и понятных рекомендаций Министерства здравоохранения касательно санитарно-гигиенических норм. Основная наша задача не допустить массового распространения данной инфекции.

Также считаю важной ту работу, которую выполняет общественное движение «Донецкая Республика» в рамках проекта, который мы сегодня заслушали. Считаю абсолютно правильным данное начинание, которые необходимо развивать в зависимости от запросов наших граждан», – сказал глава государства, добавив, что предпринятых мер пока что достаточно, а дальнейшее развитие пандемии в республике во многом будет зависеть от самодисциплины граждан и соблюдения ими советов Минздрава.

Также Денис Пушилин рассказал о некоторых непопулярных мерах, принятых руководством ДНР, и подчеркнул, что вводить штрафы за несоблюдение карантина – это последнее средство.

«Считаю, что штраф – это самая последняя мера, тем более к лицам старше 65 лет. Здесь это рекомендация для их безопасности, чтобы они больше находились дома.

Вот, например, непопулярная мера, которую мы приняли, – отмена льготного проезда. Это было сделано не для того, чтобы кто-то там заработал больше, а чтобы не возникало соблазна, если нет острой необходимости, куда-то ехать», – добавил он.

Касательно проведения мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы, глава государства сообщил, что решение будет приниматься в последний момент в зависимости от сложившейся ситуации.

«Действительно, вопрос важный, который волнует нас всех, потому что для нас в 75-ю годовщину особенно важно провести парад. И я вам скажу, что решения будут приниматься в самый последний момент. Я пока склоняюсь к тому, что мы должны его провести несмотря ни на что. Может быть, без зрителей, с прямой трансляцией по нашим телеканалам, но парад должен быть. Пока никто не может прогнозировать, как будут в дальнейшем развиваться события. Если ситуация останется хотя бы в рамках как сейчас, то парад должен пройти.

Что касается «Бессмертного полка», то здесь сложнее. Больше людей, больше контакта, маски здесь не помогут, несмотря на свежий воздух. Данная ситуация у меня вызывает большее опасение. Альтернативы сейчас продумываются. Рассчитываю, что здесь и «Молодая Республика» как основной организатор подключится в полной мере и предложит свои варианты. Потому что для нас «Бессмертный полк» неотъемлемо связан с парадом Победы.

Что касается других поездок, то будем принимать решения на соответствующих совещаниях уже непосредственно перед данными мероприятиями.

Сейчас планировать и прогнозировать – дело очень неблагодарное. Думаю, что пик пандемии еще не прошел. Мы должны ориентироваться на пик заболеваемости в Российской Федерации, Украина в этом плане нас не волнует, так как граница закрыта. Как только в России пик будет пройден, можно говорить и о нас, что мы тоже пойдем в положительной динамике», – резюмировал глава ДНР.