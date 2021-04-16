«Пусть Путин придет и посмотрит». Украинцы становятся лишними в Закарпатье

16.04.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В городе Виноградов Закарпатской области в один из местных детских садиков не принимают детей, родители которых не владеют венгерским языком.

Об этом в эфире YouTube-канала «ЧП.Инфо» сообщил местный житель Сергей Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, мужчина захотел отдать своего ребёнка в ближайший к месту жительства детсад. Однако, когда все документы были уже собраны, выяснилось, что детей, родители которых не владеют венгерским языком, принимают только при жестком недоборе групп.

«Заведующая мне сказала, что если папа или мама не владеют венгерским языком, то ребёнок в этот детский сад приниматься если и будет, то только при условии если группа не наберёт детей, родители которых владеют венгерским языком.

Возмущение, которое у меня появилось, я не могу передать. Я считаю, что на территории Украины должна действовать только Конституция Украины, законы Украины, и так далее… Этот детсад строился, как и часть средств на содержание этого детсада, выделяется Венгрией», – рассказал Волошин.

По его словам, такая ситуация сложилась давно, и многие родители региона с этим сталкивались – и это несмотря на то, что учреждение является общеобразовательным, а его единственным учредителем – местный горсовет.

Под конец своей возмущённой речи Волошин вспомнил и Путина, и своего прадеда, который воевал против Советского Союза, и пообещал пожаловаться на детский сад во все возможные инстанции.

«Пусть Путин придёт сюда и посмотрит, как мы можем защищать свою родную землю. Но родная земля для меня – украинская. Если заведующая этого детсада общается на венгерском языке – это не её заслуга, а заслуга её родителей.

Мой прадед погиб – был застрелен советским офицером просто за то, что носил форму военного венгра. А сейчас оказывается, что мой ребёнок из-за того, что я не владею венгерским языком, не может посещать это учебное заведение?

Я обещаю, что соответствующие запросы и обращения во все учреждения, куда надо, я отправлю. И глава райсовета будет отвечать на эти вопросы, и глава горсовета тоже», – резюмировал Волошин.