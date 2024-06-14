Пусть воюют: пока у нас нет желания принимать Украину в НАТО – Остин

Страны западного блока не собираются в ближайшем будущем принимать Украину в НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После полномасштабного вторжения России на Украину НАТО расширилось, включив два новых государства. И есть другие страны, заинтересованные в присоединении, в том числе Украина. Учитывая динамику, считаете ли вы, что имеет смысл дальнейшее расширение Альянса», – спросили Остина.

«Что касается расширения НАТО, то это решение, которое примут 32 члена Альянса в определённый момент времени. Но я не вижу какого-либо желания или признаков, что мы будем стремиться к расширению в ближайшем будущем.

Я подозреваю, что всегда найдутся страны, которых захотят вступить в НАТО, это из-за обязательств, которые мы даём друг другу. Но это оборонительный союз, и на данный момент члены Альянса хотели бы, чтобы ситуация стабилизировалась», – ответил глава Пентагона.