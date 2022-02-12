Путин бросил на Украину надувные войска

Новости Украины

У границ Украины дислоцированы не нестоящие войска, а так называемые полки ложных целей.

Об этом на youtube-канале «Факультет Высшего управления» рассказал военный конфликтолог Сергей Колмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ребята старой школы говорят: у Путина есть надувные войска. Они по-настоящему надувные. Это называется полки ложных целей. Танки, палатки, БНП, – все надувное. Но со спутника оно видится как нормальное. Задумайтесь, почему там в зимнее время нет тропинок? Даже двух главных: в туалет и на кухню. Они что, под себя ходят и там же едят? 100 тысяч человек едят и мусорят немало», – сказал Колмогоров.

Он считает, что экономического смысла в войне с Украиной нет, поскольку Россия уже вывезла оттуда все самые ценные компетенции.

«Зачем на Украину нападать? В чем смысл? 8 лет назад, да, там были цели: Лисичанский завод, Титан, Южмаш, МоторСич – были предприятия, которые могли быть хорошо интегрированы в российскую экономику. А сейчас это все уже есть у нас. Кстати, вертолетные заводы наполовину состоят из семей, которые оттуда были перевезены. Это была большая спецоперация. Как в течение двух лет завод приобрел все компетенции и может строить двигатели сам? Потому что туда были перевезены специалисты в специально построенные дома», – сказал Колмогоров.