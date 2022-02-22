Путин: ДНР и ЛНР признаны в рамках бывших украинских областей

22.02.2022  20:04 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Россия признала ЛДНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Об этом на пресс-конференции сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия признала ЛДНР в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом на пресс-конференции сегодня...

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«Мы их признали. А это значит признали все их фундаментальные документы, в том числе, и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины.

Но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством республик… Мы понимаем, что на данный момент это невозможно, поскольку боевые действия там продолжаются и имеют тенденцию к обострению», – сказал Путин.

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