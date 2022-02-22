Путин: Минских соглашений больше не существует

Минские соглашения были уничтожены Украиной задолго до признания Россией ЛДНР.

Об этом на пресс-конференции сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Усилиями киевских властей все было сведено к нулю. Минские соглашения были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса.

Собственно признание продиктовано тем, что уже публично руководство Украины стало заявлять, что они не собираются выполнять эти соглашения», – отметил он.

«Чего дальше ждать: продолжения издевательства над людьми, геноцида 4 млн человек? Мы вынуждены были признать это решение. В этом смысле, да, конечно, теперь Минские соглашения, их не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований», – сказал Путин.