Путин: Минских соглашений больше не существует

22.02.2022  19:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Минские соглашения были уничтожены Украиной задолго до признания Россией ЛДНР.

Об этом на пресс-конференции сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минские соглашения были уничтожены Украиной задолго до признания Россией ЛДНР. Об этом на пресс-конференции...

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«Усилиями киевских властей все было сведено к нулю. Минские соглашения были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса.

Собственно признание продиктовано тем, что уже публично руководство Украины стало заявлять, что они не собираются выполнять эти соглашения», – отметил он.

«Чего дальше ждать: продолжения издевательства над людьми, геноцида 4 млн человек? Мы вынуждены были признать это решение. В этом смысле, да, конечно, теперь Минские соглашения, их не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований», – сказал Путин.

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