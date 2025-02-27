Путин может стать страшным сном для Трампа – украинский аналитик

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 17:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия могла бы стать для Запада не меньшей угрозой, чем Китай, если бы её руководство разработало свою модель развития человечества.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия могла бы стать для Запада не меньшей угрозой, чем Китай, если бы её...

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«В Белом доме смотрят на Россию как на такую, скажем так, отколовшуюся часть когда-то глобального мира. Потому что Россия в начале нулевых была очень активным участником. Именно поэтому эта риторика (Трампа – ред.) о том, что «мы были союзниками, мы вместе побеждали в войнах и все остальное».

Россия была сырьевым придатком Запада. Это был такой формат сотрудничества: Россия продает свое сырье, опять же за фиатные валюты, а потом за эти фиатные валюты покупают потребительские товары.

Китай дешево производит товары, Россия продает сырье, это благополучие Европы. Россия была частью этой системы.

А сейчас Трамп воспринимает ее как страну, которая просто откололась от этой системы, но она не является идеологическим антагонистом для Трампа. Она не анти, она контр-элитарна.

То есть страшный сон Трампа – если бы Путин сейчас как Каддафи начал бы писать «Зеленую книгу» свою, излагал бы абсолютно альтернативную какую-то мир-систему. Или объявил бы разворот к коммунизму. Просто какая-то абсолютно своя альтернативная мир-система. Русский космизм какой-нибудь, например», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что и без того сильная Россия может стать реальной угрозой США, только если предложит свою глобальную модель развития человечества.

«Россия бы начала экспорт этой идеологии, сначала на постсоветское пространство, потом в Африке, в Азии, в Латинской Америке.

Вот это для Америки было бы очень опасно, потому что они бы увидели это не только в Китае, альтернативную мир-систему, но еще появилась в России. Которая бы естественно продвигала эту мир-систему через свои энергоресурсы, через спонсирование, через армию, частные военные компании и все остальное.

Вот Россия, например, зашла в Западную Африку, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и что? Какая у них концепция? Там стоят российские ЧВК, которые вместо западных компаний начали добывать точно так же природные ресурсы местных. Но не принесли с собой идеологию русского космизма. Там ничего не происходит в идеологическом плане (в странах Африки сейчас очень популярны русские школы и культурные центры, особенно среди детей – ред.). Точно так же, как Россия влияет на центральную Азию, но идеологически никак это не оформляется», – утверждал Кущ.

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