Путин может стать страшным сном для Трампа – украинский аналитик

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Россия могла бы стать для Запада не меньшей угрозой, чем Китай, если бы её руководство разработало свою модель развития человечества.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белом доме смотрят на Россию как на такую, скажем так, отколовшуюся часть когда-то глобального мира. Потому что Россия в начале нулевых была очень активным участником. Именно поэтому эта риторика (Трампа – ред.) о том, что «мы были союзниками, мы вместе побеждали в войнах и все остальное». Россия была сырьевым придатком Запада. Это был такой формат сотрудничества: Россия продает свое сырье, опять же за фиатные валюты, а потом за эти фиатные валюты покупают потребительские товары. Китай дешево производит товары, Россия продает сырье, это благополучие Европы. Россия была частью этой системы. А сейчас Трамп воспринимает ее как страну, которая просто откололась от этой системы, но она не является идеологическим антагонистом для Трампа. Она не анти, она контр-элитарна. То есть страшный сон Трампа – если бы Путин сейчас как Каддафи начал бы писать «Зеленую книгу» свою, излагал бы абсолютно альтернативную какую-то мир-систему. Или объявил бы разворот к коммунизму. Просто какая-то абсолютно своя альтернативная мир-система. Русский космизм какой-нибудь, например», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что и без того сильная Россия может стать реальной угрозой США, только если предложит свою глобальную модель развития человечества.