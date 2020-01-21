21.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина, Франция
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Путин нанес оглушительную пощечину Западу – Чубаров

Президент России Владимир Путин символически унизил президента Франции, который заявлял о необходимости возобновления диалога с Россией.

Об этом в эфире телеканала UA:Крым заявил главарь запрещенного в РФ Меджлиса, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом тексте очень четко говорится о том, что Россия не будет заключать международные договоры, если они противоречат Конституции России. А в тех случаях, где она заключила, если какие-то международные органы будут принимать решения, которые противоречат конституционным нормам России… то есть, они за собой оставляют право не исполнять эти решения.

Я хочу сказать: Путин сейчас нанес такую очень громкую и публичную пощечину таким международным политикам, как Макрон и другие президенты, которые уверены, что им достаточно лишь втянуть Путина в диалог и все будет решаться само по себе. Не будет», – заявил Чубаров.

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