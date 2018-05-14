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Путин напомнил Пашиняну, кто кормит Армению
Первая встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пришедшим к власти в ходе массовых протестов, состоялась сегодня в Сочи, передает корреспондпент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
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Путин напомнил армянскому лидеру, что Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Армении. Ее доля во внешнеторговом обороте страны составляет 25%.
«Российские капиталовложения составляют где-то 35% всех иностранных инвестиций в Армению. У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота – тоже где-то на 25%. И опережающим темпом растут поставки сельскохозяйственной продукции Армении на российский рынок: рост составил за предыдущие месяцы 38%», – сказал Путин.
В ответ Пашинян заверил, что новые власти Армении намерены сохранять партнерские отношения с Россией.
«Есть ещё и то, что не нуждается в обсуждении, – это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. И в принципе могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений», – уверяет Пашинян.
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