14.05.2018, Москва, Елена Острякова
  5 533 просмотров
Мнение, Общество, Политика, Украина

Путин напомнил Пашиняну, кто кормит Армению


Первая встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пришедшим к власти в ходе массовых протестов, состоялась сегодня в Сочи, передает корреспондпент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Путин напомнил армянскому лидеру, что Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Армении. Ее доля во внешнеторговом обороте страны составляет 25%.

«Российские капиталовложения составляют где-то 35% всех иностранных инвестиций в Армению. У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота – тоже где-то на 25%. И опережающим темпом растут поставки сельскохозяйственной продукции Армении на российский рынок: рост составил за предыдущие месяцы 38%», – сказал Путин.

В ответ Пашинян заверил, что новые власти Армении намерены сохранять партнерские отношения с Россией.

«Есть ещё и то, что не нуждается в обсуждении, – это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. И в принципе могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений», – уверяет Пашинян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть