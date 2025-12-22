Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе незаметно набирает обороты мнение, что пора возобновлять диалог с Россией – раз уж это сделали США.

Об этом в журнале The Spectator пишет известный британский политолог, почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.

«В Европе незаметно набирает обороты мнение, что простое игнорирование Путина как плохого человека – особенно когда европейцы общаются и ведут дела со многими другими плохими людьми – просто не работает.», – пишет Галеотти.

Он считает, что диалог вряд ли возможен со структурами ЕС.

«Каллас и Урсула фон дер Ляйен фактически сожгли с ним мосты своими показными моральными критическими замечаниями», – считает автор.

По его словам, на первый план в разговоре с Россией должно выйти неформальное трио Великобритании, Франции и Германии. Эксперт надеется, что в итоге это не приведет к быстрым результатам, но положит начало процессу перестройки отношений с Россией, которые, «какими бы антагонистическими они ни были, не могут быть отданы на диктат Белого дома».

«Россия никуда не денется, и нам нужно быть в состоянии не только влиять на любое разрешение войны, но и закладывать основу для мирных отношений. Пока что Путин даже не желает нас слушать», – приводит Галеотти слова неназванного британского дипломата.

Он полагает, что российский лидер Владимир Путин может прислушаться к Европе.

«Но только если мы сможем сказать ему что-то более полезное, чем морально оправданные, но политически пустые мантры, которые до сих пор доминировали в европейских риторических кампаниях», – указывает автор.

Он сетует, что у Европы до сих пор нет реальной стратегии, «создающей значимый и жизнеспособный путь к миру в Украине».