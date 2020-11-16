Путин объявил информационную войну популяризаторам «лёгких наркотиков»

16.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин призвал разоблачать лживые тезисы о безопасности употребления легких наркотиков.

Об этом он заявил сегодня на заседании Совбеза РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко подчас. Не бояться этого. Нужно разоблачать ложь. В том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков», – сказал Путин.

Он призвал активнее бороться с незаконным оборотом наркотиков.

«Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан. Ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль и горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур. Это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и практически все другие страны», – отметил президент.

По его словам, за десять лет число официально зарегистрированных наркоманов в России снизилось с 673 тыс. до 478 тыс. Уровень наркопреступности уменьшился на 17%. Однако эти цифры «не должны успокаивать», заявил Владимир Путин.