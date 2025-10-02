Путин ответил на «бумажного тигра» Трампа

Россия уверенно побеждает в войне фактически против всего блока НАТО.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп дразнится про бумажного тигра» – попросил прокомментировать модератор выступления.

«Россия все эти годы воюет не с ВСУ, а практически со всеми станами НАТО. И практически по всей линии боестолкновения наши войска уверенно идут вперёд. Населённый пункт Юнаковка поставлен под наш контроль, Волчанск половину забрали. Там создаётся зона безопасности, работа идёт слаженно, спокойно, по плану», – сказал Путин.

Он добавил, что освобождён Кировск, часть Купянска, Константиновки, Северска и Красноармейска.

«Не хочу вдаваться в детали, чтобы не информировать нашего противника, как ни странно это прозвучит. Потому что у них неразбериха, они сами не очень понимают, что там происходит.

Почти 100% Луганской области в наших руках. 19% Донецкой области ещё контролирует противник. И везде российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу.

Если мы воюем со всем блоком НАТО, и так уверенно продвигаемся, и при этом «бумажный тигр», то что тогда сама НАТО? Что она из себя представляет?», – добавил президент.