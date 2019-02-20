Путин озвучил серьёзное предостережение Западу

20.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Россия не намерена первой размещать ракеты средней и малой дальности в Европе. Если же это сделают США, то ответ будет не только симметричным.

Об этом сегодня в своем послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых из этих ракет подлетное время до Москвы составит 10-12 минут. В таком случае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Скажу прямо и открыто, чтобы всем было заранее ясно: Россия будет вынуждена развернуть вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении территорий, с которых будет исходить прямая угроза, но и в отношении центров принятия решений об использовании угрожающих нам ракетных комплексов», – сказал Путин.

Он заверил, что по своим тактико-техническим данным, в частности по подлетному времени, эти комплексы будут соответствовать тем угрозам, которые направлены против России.

«Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только угрозы станут реальными», – подчеркнул президент.