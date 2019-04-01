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01.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Пропаганда, Украина
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Путин положит на лопатки, – штаб Порошенко решил пугать немощным Зеленским

Штаб Петра Порошенко накануне второго тура президентских выборов решил сделать ставку на активизацию российской угрозы – расчет, очевидно, на то, что без Крыма и Донбасса число антироссийских избирателей больше, так что русофобская повестка должна обеспечить переизбрание действующему президенту.

Сегодня в Киеве обслуживающий Порошенко «политолог» Алексей Голобуцкий объявил, что Владимир Зеленский в случае занятия кресла президента будет легко переигран Кремлем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину намного проще будет общаться с Зеленским.  Во-первых, он получает сатисфакцию. Он убирает Порошенко. Для него, для его пропаганды, это шикарно – Путин захотел – убрали Саакашвили, захотел – убрали Порошенко.

Они реально живут сейчас нашими выборами. В последнюю неделю все новости российские, все шоу начинались только президентскими выборами.

А встреча Путина с Зеленским – Путин, опытнейший политик, циничный, жесткий и т.д. И Зеленский, который только начинает делать первые шаги, конечно, Путин считает, что он его просто победит, положит на обе лопатки, просто психологически задавит», – сказал Голобуцкий.

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