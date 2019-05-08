Путин поздравил народ Украины с Днем Победы, проигнорировав Порошенко

08.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент РФ Владимир Путин поздравил народы Украины и Грузии с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, не упомянув при этом лично руководителей данных государств.

Соответствующее заявление российского президента опубликовано на его официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наш долг – отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии. Убеждён, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе.

Желаю ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, а всем гражданам Украины – мира и благополучия», – говорится в обращении Владимира Путина к ветеранам и народу Украины.

Ситуацию с игнорированием президента Украины прокомментировал также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин и в предыдущие годы Порошенко не поздравлял, но всегда говорил, что отношения между руководством страны никоим образом не должны проецироваться на давние родственные и братские отношения двух стран, именно поэтому он поздравляет народ и ветеранов Украины», – отметил он.

Также российский лидер направил поздравительные послания главам таких государств, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.