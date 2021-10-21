Путин прокомментировал нападки Эрдогана на пятёрку Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин не согласен с предложением своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана о необходимости расширить Совет безопасности ООН.

Об этом он заявил сегодня на Валдайском клубе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин напомнил, что эти тезисы ему уже знакомы по книге, написанной ранее Эрдоганом.

«С некоторыми его тезисами я солидарен. Я сказал ему об этом, когда он приезжал в Сочи. Хороший анализ. Понятно, почему лидер Турции говорит об этом. Он считает, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета безопасности.

Но это не России решать, а в ходе консенсуса. У нас есть Индия, Южная Африка. Это все справедливо. Вопрос только в том, как найти баланс. Возможны разные решения. Не хочу предвосхищать позицию России. Но что важно: если мы разрушим право вето постоянных членов, то ООН умрет в этот же день. Она превратится в Лигу Наций. Станет просто площадкой для дискуссий – Валдайский клуб №2.

Не хотелось бы разрушать основу. В этом весь смысл ООН: есть пятерка постоянных членов, и у них есть право вето. Надо подумать, как сделать эту организацию более сбалансированной.

Президент Эрдоган прав, что она рождалась после Второй Мировой войны, когда был определенный расклад сил. Он уже изменился. Китай, Индия, Африка – почему не представлены… Латинская Америка… Такой гигант как Бразилия. Это все предмет обсуждения. Суетиться только не надо. Нельзя допустить ошибок на пути реформирования», – заключил Путин.